У Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю військових
У четвер, 16 червня, на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Привільне Рівненській області трапилась смертельна ДТП за участю військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацполіції в Рівненській області.
"60-річний водій вантажного автокрану "ЗІЛ", виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не врахував дорожню обстановку, не надав переваги в русі, в результаті чого в нього врізався автомобіль Skoda Rapid", - розповіли в поліції.
Унаслідок ДТП загинув 22-річний водій легковика, житель Острога. 21-річного пасажира, жителя Миколаєва, із травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні. Обоє молодих чоловіків - військовослужбовці.
Як повідомлялось, у Вінницькій області сталася ДТП за участі легкового автомобіля й пасажирського автобуса. Внаслідок аварії загинули 4 людей.
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