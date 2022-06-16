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У Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю військових

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Рівне, Четвер 16 червня 2022 17:18
У Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю військових Фото: у Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю військових (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 16 червня, на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Привільне Рівненській області трапилась смертельна ДТП за участю військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацполіції в Рівненській області.

"60-річний водій вантажного автокрану "ЗІЛ", виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не врахував дорожню обстановку, не надав переваги в русі, в результаті чого в нього врізався автомобіль Skoda Rapid", - розповіли в поліції.

Унаслідок ДТП загинув 22-річний водій легковика, житель Острога. 21-річного пасажира, жителя Миколаєва, із травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні. Обоє молодих чоловіків - військовослужбовці.

У Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю військових

Як повідомлялось, у Вінницькій області сталася ДТП за участі легкового автомобіля й пасажирського автобуса. Внаслідок аварії загинули 4 людей.

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