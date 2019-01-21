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В Ровенской области продлили карантин в школах

Новости » Общество    21.01.2019 - 13:47
В Ровенской области продлили карантин в школах
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Ровенской области увеличивается количество больных гриппом

В трех районах Ровенской области из-за гриппа школы закрыты на карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Ровно вечернее".

Как отмечается, по данным Ровенского областного лабораторного ценра, в Ровенской области увеличивается количество больных гриппом и ОРВИ. В частности, за прошедшую неделю гриппом заболели почти 8 тысяч человек, в частности, 4,5 тыс. детей до 18 лет. Кроме того, в течение недели были госпитализированы 177 человек, из них 117 детей.

В настоящее время самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Костопольском районе, где на протяжении недели заболели 1,2 тыс. человек, во всех школах района продлили каникулы на неделю.

Кроме того, на карантин закрыты школы в Дубенском и Гощанском районах.

Напомним, ранее сообщалось, что на карантин закрыты школы Чернигова и Черниговской области.

Также сообщалось, что в селе Шевченково Одесской области из-за вспышки кори введен карантин в двух учебных заведениях. По данным медиков, на данный момент корью в населенном пункте заболели 48 детей.

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