В Одесской области из-за вспышки кори в нескольких учебных заведениях ввели карантин

Иллюстративное фото (УНИАН)

По состоянию на субботу корью заболели 14 детей

В селе Шевченково Одесской области из-за вспышки кори введен карантин в двух учреждениях образования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Килийской ОТО Павла Бойченко в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 19 января корью в населенном пункте заболели 14 детей. Местные власти ввели карантин в школах и детском саду с понедельника, 21 января.

"С понедельника в учебных заведениях с. Шевченково и детском саду карантин! Что касается других школ общины в 09.00 в понедельник будет принято решение исполкомом", - написал Бойченко.

Напомним, в Черниговской области с понедельника, 21 января, в связи с большим количеством заболевших детей карантин продолжится по меньшей мере в 75 школах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черниговской области с понедельника 14 января 98 школ закрывают на карантин.

Кроме того, на карантин также закрытые школы в Луцке и Одессе. Так, школы Луцка предварительно закрыты до 20 января, школы Одессы - до 18 января.

Добавим, в Украине с начала 2019 года пять человек скончались от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа "А". Кроме того, всего в Украине с начала эпидемиологического сезона (с октября 2018 года) от гриппа умерли 13 человек.