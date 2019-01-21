У Рівненській області продовжили карантин у школах

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Рівненській області збільшується кількість хворих на грип

У трьох районах Рівненської області через грип школи закриті на карантин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Рівне вечірнє".

Як зазначається, за даними Рівненського обласного лабораторного ценру, у Рівненській області збільшується кількість хворих на грип та ГРВІ. Зокрема, за минулий тиждень на грип захворіло майже 8 тисяч осіб, зокрема, 4,5 тис. дітей до 18 років. Крім того, протягом тижня було госпіталізовано 177 осіб, з них 117 дітей.

Наразі найвищий рівень захворюваності спостерігається у Костопільському районі, де впродовж тижня захворіли 1,2 тис. осіб, у всіх школах району на тиждень продовжили канікули.

Крім того, на карантин закриті школи у Дубенському та Гощанському районах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на карантин закриті школи Чернігова та Чернігівської області.

Також повідомлялося, що в селі Шевченкове Одеської області через спалах кору ввели карантин у двох закладах освіти. За даними медиків, наразі на кір у населеному пункті захворіли 48 дітей.