В Харьковской области в 30 школах введен карантин

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19 школ закрыты полностью, в 11 школах закрыли отдельные классы

В Харьковской области в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ полностью или частично закрыты на карантин 30 школ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на objectiv.tv.

На данный момент в области карантин веден в 30 школах. В 19 - полностью, в 11 закрыли отдельные классы (всего 28 классов). Это школы Двуречанского, Волчанского, Великобурлукского, Кегичевского, Купянского районов. А также города Купянск, Первомайский и Чугуев. ОТГ: Нововодолажская, Коломакская.

"На данный момент в области карантин веден в 30 школах: в 19 - полностью, в 11 - в отдельных классах (всего 28 классов)", - сообщили в Харьковской областной государственной администрации.

Напомним, в Украине с 26 ноября по 2 декабря 2018 года гриппом и ОРВИ заболели более 195 тыс. человек.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 508,5 на 100 тыс. населения. Это лишь на 2,0% меньше эпидемического порога по Украине, сообщает Минздрав. В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 195 740 человек, из них 68,2% дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет увеличился на 12,5% и 8,5% соответственно.