В Ровенской области после посещения кафе отравились 9 человек

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У пострадавших диагностировали сальмонеллез

После посещения магазина-кафетерия "На Паненской" в Дубно (Тернопольская область) с пищевым отравлением госпитализированы 9 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы в Ровенской области.

Сообщается, что все пострадавшие взрослые. У трех больных выявили возбудитель, который вызвал вспышку - сальмонеллу ентеритидис. Среди заболевших - продавец кафетерия.

Специалисты Дубенского районного управления Держпродспоживслужбы провели внеплановую проверку и выявили нарушения требований по безопасности пищевых продуктов.

"В частности, имеющиеся помещения заведения не позволяют проводить приготовления блюд и проводить питания людей, так как отсутствуют мясной, рыбный, овощной цеха, отдельное моечное отделение для кухонной и столовой посуды. Грубо нарушается технология приготовления блюд. Не соблюдается дезинфекционный режим и методика уборки помещений. Не проведены медосмотр работников. Не соблюдается требования по надлежащему хранению сырья и готовых блюд", говорится в сообщении.

Сотрудники Госпродпотребслужбы вручили предпринимателю предписание по устранению выявленных недостатков, составили протокол о правонарушении в сфере безопасности пищевых продуктов и приняли решение о временном прекращении производства пищевых продуктов. Также от работы отстранили работников для проведения медицинского осмотра.

Напомним, в городе Дубно 17 сентября зафиксировано вспышку гастроэнтероколита. С диагнозом гастроэнтероколит госпитализированы три человека, которые находились на праздновании крестин в одном из кафе города Дубно. Всего в праздновании приняло участие 20 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в Одессе по состоянию на утро 20 сентября после отравления в школе №11 за медицинской помощью обратились уже 53 ребенка.