ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ровенской области зафиксировано вспышку гастроэнтероколита

Новости » Общество    18.09.2019 - 09:30
В Ровенской области зафиксировано вспышку гастроэнтероколита
Иллюстративное фото (stan.kz)

В больницу попали трое человек

В городе Дубно (Ровенская область) 17 сентября зафиксировано вспышку гастроэнтероколита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы в Ровенской области.

Сообщается, что с диагнозом гастроэнтероколит госпитализированы три человека, которые находились на праздновании крестин в одном из кафе города Дубно. Всего в праздновании приняло участие 20 человек.

"Учреждение прошло государственную регистрацию и за последние два года специалистами Госпродпотребслужбы не проверялся. Сейчас специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Ровенской области проводится работа по локализации и ликвидации вспышки",- отмечается в сообщении управления Госпродпотребслужбы.

РБК-Украина ранее писало о 35 пострадавших детей в результате отравления в школе в Винницкой области. Кроме того, сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины, а именно нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.

Напомним, в Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства отравления учеников одной из школ Суворовского района. В школьной столовой отравились 17 детей. Указанное событие полицейские квалифицировали по 1 ч. ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Число отравившихся детей в школе в Винницкой области снова выросло В Одесской области выясняют обстоятельства отравления школьников
Новости Украины отравлениебольницаРовенская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь