В Ровенской области зафиксировано вспышку гастроэнтероколита

Иллюстративное фото (stan.kz)

В больницу попали трое человек

В городе Дубно (Ровенская область) 17 сентября зафиксировано вспышку гастроэнтероколита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Госпродпотребслужбы в Ровенской области.

Сообщается, что с диагнозом гастроэнтероколит госпитализированы три человека, которые находились на праздновании крестин в одном из кафе города Дубно. Всего в праздновании приняло участие 20 человек.

"Учреждение прошло государственную регистрацию и за последние два года специалистами Госпродпотребслужбы не проверялся. Сейчас специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Ровенской области проводится работа по локализации и ликвидации вспышки",- отмечается в сообщении управления Госпродпотребслужбы.

РБК-Украина ранее писало о 35 пострадавших детей в результате отравления в школе в Винницкой области. Кроме того, сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины, а именно нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.