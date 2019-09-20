ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Рівненській області після відвідування кафе отруїлися 9 осіб

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 09:37
У Рівненській області після відвідування кафе отруїлися 9 осіб
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

У постраждалих діагностували сальмонельоз

Після відвідин магазину-кафетерію "На Паненской" в Дубно (Тернопільська область) з харчовим отруєнням госпіталізовано 9 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області.

Повідомляється, що всі постраждалі дорослі. У трьох хворих виявили збудник, який викликав спалах - сальмонелу ентеритидис. Серед захворілих - продавець кафетерію.

Фахівці Дубенського районного управління Держпродспоживслужби провели позапланову перевірку і виявили порушення вимог з безпеки харчових продуктів.

"Зокрема, наявні приміщення закладу не дають змогу проводити приготування страв та проводити харчування людей, так як відсутні м’ясний, рибний, овочевий цехи, окреме мийне відділення для кухонного та столового посуду. Грубо порушується технологія приготування страв. Не дотримується дезінфекційний режим та методика прибирання приміщень. Не проведений медогляд працівників. Не дотримується вимоги щодо належного зберігання сировини та готових страв.", йдеться в повідомленні.

Співробітники Держпродспоживслужби вручили підприємцю припис щодо усунення виявлених недоліків, склали протокол про правопорушення у сфері безпеки харчових продуктів та прийняли рішення про тимчасове припинення виробництва харчових продуктів. Також відсторонили від роботи працівників для проведення медичного огляду.

Нагадаємо, у місті Дубно 17 вересня зафіксовано спалах гастроентероколіту. З діагнозом гастроентероколіт госпіталізовано три людини, які перебували на святкуванні хрестин в одному з кафе міста Дубно. Всього у святкуванні взяло участь 20 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Одесі станом на ранок 20 вересня після отруєння в школі №11 за медичною допомогою звернулися вже 53 дитини.

В Одесі знову зросла кількість дітей, які отруїлися в школі У лікарні Вінницької області залишаються 22 дитини через отруєння
Новини України отруєнняРівненська областьГоспродпотребслужба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся