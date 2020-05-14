У Рівненській області поліцейського підозрюють у "кришуванні" видобутку бурштину

Фото: знайдений під час обшуків бурштин (gp.gov.ua)

Поліцейський попереджав копачів про виїзд правоохоронців на місця видобутку

У Рівненській області співробітника поліції запідозрили у сприянні незаконному видобутку бурштину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці викрили інспектора сектору реагування патрульної поліції на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди за не реагування на незаконне видобування бурштину, а також інформування копачів про виїзд поліцейських на місця незаконного видобутку.

"Розмір неправомірної вигоди визначався в залежності від обладнання, яким здійснювався видобуток каміння бурштину, з розрахунку 200 доларів за ніч роботи однієї мотопомпи копачів", - розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що поліцейському повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Також правоохоронці провели 12 обшуків за місцем роботи поліцейського та в помешканнях місцевих жителів, ймовірно причетних до видобування бурштину.

"За їх результатами виявлено та вилучено понад 150 кг каміння бурштину загальною вартістю близько 2,2 млн грн, грошові кошти в сумі 6 820 доларів та знаряддя для обробки бурштину", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області групу місцевих жителів запідозрили у незаконному видобутку бурштину. Підозрювані здійснювали незаконний видобуток дорогоцінного каміння на території земельної ділянки, що розташована у смт. Клесів Сарненського району.

Автор: Дмитро Левицький