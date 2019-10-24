В Ровенской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть погибший

Ночью 24 октября на автодороге Киев-Варшава произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Ровенской области.

Столкновение произошло неподалеку от села Федоровка Сарненского района в 03:25. В результате ДТП второй водитель, который находился с правой части автобуса, погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса (взрослые) с забойными ранами госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской ЦРБ.

В автобусе находился 31 пассажир, из них 13 человек подросткового возраста (13-16 лет). Остальные пассажиры после осмотра работников медицинской помощи от госпитализации отказались.

Фото: место происшествия (dsns.rivne)

Сейчас правоохранители и спасатели переместили пострадавших с

места происшествия в актовый зал административного здания патрульной полиции в г. Сарны. Спасатели ГСЧС с помощью спецоборудования деблокировали тело второго погибшего водителя из искореженного салона автобуса и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги.

Напомним, 23 октября в Ровенской области на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух фур, в результате которой погиб один человек.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в аварии погиб человек и еще семь пострадали.