В Ровенской области открылись 9 из 33 рынков

В Ровенской области возобновили работу 9 из 33 рынков в рамках карантина. Об этом сообщили в Ровенской областной государственной администрации.

Отмечается, что рекомендационное решение об открытии рынков с условиями соблюдения всех карантинных ограничений областная ТЭБ и ЧС приняла 1 мая.

"В Ровенской области есть 33 рынках. Из них только 13 согласились соблюдать противоэпидемических требований, 9 из них уже заработали", - сообщили в ОГА.

Также сообщается, что при входе на рынки проводят температурный скрининг и проверяют наличие масок. Места торговли оборудованы защитными экранами из пленки между продавцами и покупателями. Также на входе в павильоны и у прилавков стоят антисептики.

Напомним, 29 апреля Кабинет министров принял решение об открытии продовольственных рынков с 1 мая в условиях карантина. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродспоживслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Также РБК-Украина писало, что в Тернополе руководители рынков отказались возобновлять работу торговых точек из-за роста заболеваемости коронавирусом. В связи с отказом предпринимателей местные власти решили не открывать рынки до 11 мая.