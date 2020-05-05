ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ровенской области открылись 9 из 33 рынков

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 20:48
В Ровенской области открылись 9 из 33 рынков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Соблюдать противоэпидемические требования согласились соблюдать лишь 13 рынков

В Ровенской области возобновили работу 9 из 33 рынков в рамках карантина. Об этом сообщили в Ровенской областной государственной администрации.

Отмечается, что рекомендационное решение об открытии рынков с условиями соблюдения всех карантинных ограничений областная ТЭБ и ЧС приняла 1 мая.

"В Ровенской области есть 33 рынках. Из них только 13 согласились соблюдать противоэпидемических требований, 9 из них уже заработали", - сообщили в ОГА.

Также сообщается, что при входе на рынки проводят температурный скрининг и проверяют наличие масок. Места торговли оборудованы защитными экранами из пленки между продавцами и покупателями. Также на входе в павильоны и у прилавков стоят антисептики.

Напомним, 29 апреля Кабинет министров принял решение об открытии продовольственных рынков с 1 мая в условиях карантина. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродспоживслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.

Также РБК-Украина писало, что в Тернополе руководители рынков отказались возобновлять работу торговых точек из-за роста заболеваемости коронавирусом. В связи с отказом предпринимателей местные власти решили не открывать рынки до 11 мая.

Карантин в Украине продолжается: что разрешат с 11 мая В "Слуге народа" рассказали, что ожидает школьников в новом учебном году
Новости Украины рыноккарантинРовенская область
News
On Top