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У Рівненській області відкрилися 9 з 33 ринків

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 20:48
У Рівненській області відкрилися 9 з 33 ринків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дотримуватися протиепідемічні вимоги погодилися дотримуватися лише 13 ринків

У Рівненській області відновили роботу 9 з 33 ринків в рамках карантину. Про це повідомили в Рівненської обласної державної адміністрації.

Наголошується, що рекомендаційне рішення про відкриття ринків з умовами дотримання всіх карантинних обмежень обласна ТЕБ та НС прийняла 1 травня.

"В Рівненській області є 33 ринках. З них лише 13 погодилися дотримуватися протиепідемічних вимог, 9 з них вже запрацювали", - повідомили в ОДА.

Також повідомляється, що при вході на ринки проводять температурний скринінг і перевіряють наявність масок. Місця торгівлі обладнані захисними екранами з плівки між продавцями і покупцями. Також на вході в павільйони і біля прилавків стоять антисептики.

Нагадаємо, 29 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про відкриття продовольчих ринків з 1 травня в умовах карантину. Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Госпродспоживслужбы про дотримання протиепідемічних вимог.

Також РБК-Україна писало, що у Тернополі керівники ринків відмовилися відновлювати роботу торгових точок з-за зростання захворюваності коронавірусом. У зв'язку з відмовою підприємців місцева влада вирішила не відкривати ринки до 11 травня.

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