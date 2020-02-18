В Ровенской области от осложнений гриппа умер мужчина

В Ровенской области от осложнений гриппа скончался 57-летний мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на областной лабораторный центр Минздрава Украины в Facebook.

Как отмечается, мужчина был госпитализирован 12 февраля в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Сарненской центральной районной больницы с диагнозом "грипп А, не госпитальная двухсторонняя вирусная пневмония".

"Человек 30 января заболел и обратился за медицинской помощью в Клесівську районную больницу, а впоследствии, в связи с ухудшением состояния здоровья, 12 февраля был госпитализирован в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Сарненской центральной районной больницы с диагнозом "грипп А, не госпитальная двухсторонняя вирусная пневмония". Реанимационные мероприятия оказались неэффективными, и накануне мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Кроме того, вирусологической лабораторией областного лабораторного центра МЗ Украины у больного обнаружено РНК вируса гриппа А.

Мужчина имел хронические заболевания и не был вакцинирован против гриппа.

Напомним, в Украине с начала эпидсезона от гриппа умерло 26 человек. В частности, в Запорожской области от гриппа скончались две пенсионерки и подросток. Погибшие также не были вакцинированы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность. По данным украинских медиков, после первой волны эпидемии гриппа может наступить вторая волна всплеска заболеваний.