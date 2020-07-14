В Ровенской области ослабили карантин

В Ровенской области в рамках ослабления карантина разрешили работу кинотеатров и учреждений культуры. Завтра планируют рассмотреть вопрос открытия залов ресторанов и кафе.

Об этом в Facebook написал глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

По его словам, Ровенская область вышла из "красной зоны" - процент выявления случаев коронавируса составляет 10,6% при норме в менее 11%.

"Созвал внеочередное заседании ТЭБ и ЧС. Решили разрешить работу учреждений культуры и кинотеатров. Условие - наполненность залов не более 50%. Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях", - написал Коваль.

Напомним, по состоянию на 13 июля Ровенская область не соответствовала требованиям Минздрава для ослабления карантина в связи с превышением показателя процента выявления коронавируса.

Также сообщалось, что 14 июля карантин ослабили в Донецкой области - развлекательным заведениям и общепитам продлили время работы.

При этом, как писало РБК-Украина, карантин в Украине планируют продлить еще на месяц, данное решение могут принять на следующей неделе.