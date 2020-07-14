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В Донецкой области ослабили карантин

Донецкая область, Вторник 14 июля 2020 13:50
В Донецкой области ослабили карантин
Фото: дезинфекция улиц (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Ресторанам и кафе разрешили работать на 1 час дольше

В Донецкой области частично ослабили ограничения работы заведений общественного питания и развлекательных заведений. Бизнесу разрешили работать на час дольше - до 23:00.

Об этом сообщили в Донецкой ОГА.

Соответствующее решение приняла вчера областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Развлекательным заведениям и субъектам хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанам, кафе, барам, закусочным, столовых, кафетериях, буфетам и т. п) разрешено работать с 7 до 23 часов", - говорится в решении комиссии.

Заведениям общественного питания разрешается работать ночью при условии адресной доставки заказов и работы на вынос. Учреждениям культуры, кроме кинотеатров, ночью работать запрещено.

Отметим, что в начале июля в Донецкой области усилили карантин, ограничив работу некоторых заведений до 22:00.

В Украине до 31 июля действует адаптивный карантин. Он предусматривает, что каждый регион может ослаблять меры в зависимости от ситуации на месте.

Напомним, сегодня стало известно, что карантин в Украине могут продлить чуть ли не до конца лета.

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