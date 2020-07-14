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У Рівненській області послабили карантин

Рівне, Вівторок 14 липня 2020 21:25
У Рівненській області послабили карантин
Фото: кінотеатр (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

У регіоні відновлюють роботу кінотеатри

У Рівненській області в рамках ослаблення карантину дозволили роботу кінотеатрів і установ культури. Завтра планують розглянути питання відкриття залів ресторанів і кафе.

Про це у Facebook написав голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

За його словами, Рівненська область вийшла з "червоної зони" - відсоток виявлення випадків коронавірусу становить 10,6% при нормі менше 11%.

"Скликав позачергове засіданні ТЕБ та НС. Вирішили дозволити роботу установ культури і кінотеатрів. Умова - наповненість залів не більше 50%. Завтра розглянемо і можливість відкриття ресторанів, кафе, барів, їдалень в приміщеннях", - написав Коваль.

Нагадаємо, станом на 13 липня Рівненська область не відповідала вимогам Моз для ослаблення карантину у зв'язку з перевищенням показника відсотка виявлення коронавіруса.

Також повідомлялося, що 14 липня карантин ослабили в Донецькій області - розважальним закладам і общепитам продовжили час роботи.

При цьому, як писало РБК-Украина, карантин в Україні планують продовжити ще на місяць, дане рішення можуть прийняти на наступному тижні.

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