ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ровенской области зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 15:43
В Ровенской области зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (flickr)

Всего в Ровенской области зарегистрировано 184 случая коронавируса

Сегодня, 15 апреля, в Ровенской области лабораторно подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель Ровенской областной госадминистрации (ОГА) Виталий Коваль в Facebook.

Как он сообщил, 11 случаев коронавируса зафиксировано в Ровно, четыре случая - в Радивиловском районе и по одному случаю в Ровенском районе (с. Городок), г. Здолбунов, с. Тишиця Березновского района.

Как отмечается, всего в Ровенской области зарегистрировано 184 случая коронавируса, из которых 7 человек погибли. Выздоровели 8 человек. Кроме того, на проверке в лабораторном центре находится еще более 100 проб.

Утром Минздрав сообщал о 173 случаях заражения коронавирусом в регионе.

Напомним, в Ровенской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом.

РБК-Украина ранее сообщало, что в Украине заражены коронавирусом 3764 лица. За последние сутки зафиксировано 392 новых случаев инфицирования и 10 смертей от COVID-19.

Кроме того, в Тернопольской области зарегистрировали еще 41 медика, инфицированного коронавирусом.

В ЕС отреагировали на решение Трампа приостановить финансирование ВОЗ Динамика заражения коронавирусом в Украине похожа на динамику в Испании
Новости Украины Ровенская областьCOVID-19Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь