У Рівненській області коронавірусом заразилися понад 40 медиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В обласній лікарні діагностикою підтверджено 27 випадків вірусу у медпрацівників

З початку епідемії в Рівненській області 44 медичних працівників заразилися коронавірусом. Про це повідомив в. о. начальника управління охорони здоров'я Олег Вивсянник, передають місцеві ЗМІ.

Він також повідомив, що можливе залучення інших додаткових ресурсів або ресурсів інших лікувально-профілактичних заходів:

За його словами, всього в Рівненській обласній лікарні діагностикою підтверджено 27 випадків інфікування вірусом у медичних працівників:

"Сьогодні відібрано 66 біологічних проб та направлено на дослідження в Рівненський обласний лабораторний центр Ситуація знаходиться на постійному контролі", - зазначив він.

Нагадаємо, всього в Рівненській області зареєстровано 184 випадки коронавірусу, з яких сім осіб загинули. Одужали вісім осіб. Крім того, на перевірці в лабораторному центрі перебуває ще понад 100 проб.

Крім того, в Україні заражені коронавірусом 3764 особи. За останню добу зафіксовано 392 нових випадків інфікування та 10 смертей від COVID-19.