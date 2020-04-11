У Рівненській області на коронавірус захворів глава РДА

Фото: Олександр Кохан (facebook.com Олександр Кохан)

Коронавірус виявили в очільника Сарненської РДА

У Рівненській області коронавірусом заразився голова Сарненської районної держадміністрації Олександр Кохан. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами Кохана, нещодавно у нього з'явився сухий кашель, після чого він зробив тест на коронавірус. Результати тесту очільник Сарненської РДА отримав сьогодні, 11 квітня.

"Нажаль, сьогодні отримав результати тесту ПЛР. Результат позитивний. Але на щастя рішення про тестування було правильним, тому самоізолююся до повного одужання", - заявив він.

Кохан зазначив, що подав до епідеміологічної служби список всіх контактних осіб для вжиття всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавірусу. При цьому очільник РДА продовжує працювати з дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо у Рівненській області коронавірус підтвердили у двох співробітників обласного управління Служби безпеки України. Заражених госпіталізували до лікарні. Приміщення відомства продезінфікували.

Також РБК-Україна писало, що у Мелітополі коронавірусом захворів головний лікар територіально-медичного об'єднання. У нього легкі симптоми хвороби, через що він разом з родиною самоізолювалося.