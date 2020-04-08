В Ровенской области коронавирусом заболели сотрудники СБУ

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Сейчас больные сотрудники службы находятся в больнице

В Ровенской области заболевание коронавирусом подтвердили у сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Ровенской областной государственной администрации Сергей Подолин, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Подолина, коронавирусом заболели трое сотрудников СБУ. Сейчас зараженные находятся в больнице. Помещения ведомства продезинфицировали.

"Сегодня диагностировано три случая заболевания у работников данного учреждения (СБУ - ред.), они находятся в больнице. В самом учреждении были введены карантинно-ограничительные меры в связи с заболеванием работников", - рассказал он.

Отмечается, что часть личного состава СБУ в Ровенской области находятся в отпусках, а работники, которые вернулись из-за границы, проходят двухнедельную самоизоляцию.

Онлайн-конференция первого заместителя председателя ОГА Сергея Подоліна и в.о начальника управления охраны здоровья'я Олега Вівсянника относительно мероприятий по противодействию распространению коронавірусної инфекции. Присоединяйтесь к просмотру! Модерирует Александр Полищук. Опубликовано Ровенская областная государственная администрация Среда, 8 апреля 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины зафиксировали первый летальный случай от заболевания коронавирусом. От болезни умерла сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области. Больная две недели лечилась от острого респираторного заболевания.

Также РБК-Украина писало, что в рядах ВСУ уже зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусом. В частности, новый случай заражения подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона.