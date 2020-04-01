​Главврач мелитопольской больницы заразился коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Врач вместе с семьей находится на самоизоляции

В Мелитополе у главного врача территориально-медицинского объединения "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи" Виталия Гадомского подтвердили коронавирус. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам Гадомского, он чувствует он себя удовлетворительно. У него легкие симптомы болезни, из-за чего он вместе с семьей самоизолировался. Гадомский получает симптоматическое лечение на дому.

Также отмечается, что на две недели самоизолировались и коллеги врача, которые так или иначе с ним контактировали.

"Все контактные лица, как и положено, самоизолировались. У меня симптомы коронавируса проявились как обычная простуда. Из осторожности я сделал тест. COVID-19 подтвержден у меня ПЦР-тестом", - сообщил медик.

При этом он отметил, что за границей он не был.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницком подтвердился коронавирус у врача, который также работал в военном госпитале. Ему стало плохо еще 30 марта.

Кроме того, в Тернопольской области несколько медсестер написали заявления об увольнении после того, как 25 медиков заразились коронавирусом. По словам заместителя главы Монастыриской РГА Павла Дроня, вскоре в районе может возникнуть нехватка медперсонала, однако сейчас медиков достаточно.