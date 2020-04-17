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В Ровенской области коронавирус подтвердили у двух медиков

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 13:40
В Ровенской области коронавирус подтвердили у двух медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У медиков из городского роддома и центра экстренной медицинской помощи обнаружили COVID-19

Сегодня, 17 апреля, в Ровенской области коронавирус подтвердился у 10 человек, из которых двое медработников. Об этом сообщил председатель Ровенской областной госадминистрации (ОГА) Виталий Коваль в Facebook.

Как сообщается, все новые случаи инфицирования были зарегистрированы в Ровно. Среди зараженных, вирус подтвердился у медика из городского роддома и у медработника центра экстренной медицинской помощи. Всего в области заболели 69 медицинских работников.

Кроме того, коронавирус выявили у первого заместителя председателя Ровенской ОГА Сергея Подолина. Всех работников ОГА, которые контактировали с ним, проверили на болезнь. Инфицирование вирусом не обнаружили.

Как отмечается, в Ровенской области лабораторно подтверждено 250 случаев заболевания коронавирусом, из которых 9 человек погибли. Также в областном лабораторном центре на проверке находятся еще более 120 проб на коронавирус.

Напомним, по состоянию на вечер 16 апреля в Ровенской области лабораторно подтвердили 23 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом за сутки от инфекции умер один человек.

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Новости Украины медикиРовенская областьКоронавирус
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