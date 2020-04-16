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В Ровенской области подтвердили более 20 новых случаев COVID-19 и один - летальный

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 21:59
В Ровенской области подтвердили более 20 новых случаев COVID-19 и один - летальный
Иллюстративное фото (flickr)

В области от вируса умерла 84-летняя женщина

По состоянию на вечер 16 апреля на Ровенской области лабораторно подтвердили 23 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом за сутки от инфекции умер один человек. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, возраст больных варьируется от 12 до 80 лет.

Так, заражение коронавирусом подтвердили в:

  • Ровно;
  • городе Дубно;
  • селе Рачин Дубенского района;
  • селах Забороль, Городище, Белая Криница Ровенского района;
  • городе Здолбунов;
  • селе Богуши Березновского района.

Таким образом, в Ровенской зарегистрировано 240 случаев заболевания COVID-19. Из них восемь летальных.

"Сегодня, к сожалению, умерла женщина 84 года из села Зозив Ровенского района", - добавил он.

Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 218 образцов. С начала пандемии уже обследовано 783 человека методом ПЦР-тестированием.

Напомним, 16 апреля в Одесской области подтвердили 20 новых случаев коронавируса. Двое больных были выявлены непосредственно в Одессе.

Кроме того, по состоянию на утро 16 апреля Центр общественного здоровья Украины подтвердил 4161 случай заболевания COVID-19. При этом 186 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано почти 400 новых случаев.

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