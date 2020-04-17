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Болгария закрывает столицу на карантин из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 12:53
Болгария закрывает столицу на карантин из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Софию закрывают на карантин с 17 апреля на неопределенное время

Сегодня, 17 апреля, для противодействия распространения коронавируса, власти Болгарии введут карантинные ограничения на въезд-выезд в столице Софии. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, чтобы избежать растущего количества случаев заражений, которое наблюдается последние два дня, столица будет закрыта от сегодня и на неопределенное время. Так, София будет полностью закрыта на въезд и выезд, за исключением грузовых перевозок. Также проезд позволят людям, которым необходимо ехать на работу, или в больницу.

Как отмечается, в Болгарии лабораторно подтвердили более 800 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 38 человек умерли. А за 15-16 апреля там зарегистрировали по 40 новых случаев инфицирования.

Напомним, в Болгарии всех депутатов парламента проверяют на коронавирус после того как в одного из парламентариев обнаружили болезнь.

Кроме того, власти Болгарии отложили на 2021 год начало процесса по переходу к использованию в качестве валюты евро на фоне пандемии коронавируса.

РБК-Украина ранее сообщало, что парламент Болгарии проголосовал за то, чтобы прекратить регулярные заседания, для предотвращения распространения коронавируса.

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