В Ровенской области изъяли более 10 килограмм янтаря-сырца

В Ровенской области при досмотре микроавтобуса выявили более 10 килограмм янтаря-сырца . Один из пассажиров попытался избавиться от незаконного груза.

Отмечается, что вечером 28 апреля в районе села Ракитное полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz 208D, водитель которого нарушил правила дорожного движения. При проверке документов один из пассажиров выбросил через окно два пакета. После осмотра в них обнаружили камни янтаря-сырца.

Прибывшая на место следственная группа задокументировала совершенное уголовное преступление и изъяла необработанный янтарь общим весом 10,7 килограмма. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 240-1 УК Украины.

Фото: изъятие незаконно добытого янтаря-сырца (www.npu.gov.ua)