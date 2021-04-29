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У Рівненській області вилучили понад 10 кілограм бурштину-сирцю

Автор: РБК-Україна

У Рівненській області при огляді мікроавтобуса виявили понад 10 кілограмів бурштину-сирцю. Один з пасажирів спробував позбутися незаконного вантажу.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

Зазначається, що ввечері 28 квітня в районі села Рокитне поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz 208D, водій якого порушив правила дорожнього руху. При перевірці документів один з пасажирів викинув через вікно два пакети. Після огляду в них виявили каміння бурштину-сирцю.

Прибула на місце слідча група задокументувала скоєний кримінальний злочин і вилучила необроблений бурштин загальною вагою 10,7 кілограма. Порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 240-1 КК України.

Фото: вилучення незаконно видобутого бурштину-сирцю (www.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в березні СБУ заблокувала діяльність міжнародного угруповання, яке займалося контрабандою бурштину. Під час операції правоохоронці вилучили у зловмисників кілька партій обробленої продукції на більш ніж 11 млн гривень.

Зазначимо, наприкінці вересня минулого року СБУ накрила в Рівненській області ділянку незаконного видобутку бурштину. При операції відбулися зіткнення зі злочинцями.

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