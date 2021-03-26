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СБУ блокировала масштабную контрабанду янтаря

Новина українською → Пятница 26 марта 2021 19:13
СБУ блокировала масштабную контрабанду янтаря
Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность международной группировки, которая занималась контрабандой янтаря. Во время операции правоохранители изъяли у злоумышленников несколько партий обработанной продукции на более чем 11 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа и привлек к нему семерых жителей Ровенской области, которые скупали нелегально добытый янтарь. Для его вывоза за границу дельцы использовали маршруты через аэропорты "Борисполь" и "Львов", а также сервисы международной почты по поддельным товарно-сопроводительным документам.

Также из части приобретаемой продукции дельцы изготавливали ювелирные украшения на заказ иностранцев. Для обработки янтаря они использовали производственные мощности одного из частных предприятий.

Во время обысков по месту жительства и в производственных помещениях участников противоправной деятельности было выявлено почти 1300 кг янтаря различных фракций, более 170 кг готовых изделий, технологическое оборудование для обработки янтаря, компьютерную технику и черновую бухгалтерию.

Документирование противоправной деятельности группы правоохранители начали в сентябре прошлого года. За это время установлено контрабандный канал и лица его организаторов.

Фото: СБУ блокировала масштабную контрабанду янтаря (ssu.gov.ua)

Напомним, в конце сентября прошлого года СБУ накрыла в Ровенской области участок незаконной добычи янтаря. При операции произошли столкновения с преступниками.

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