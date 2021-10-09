В Ровенской области детей повторно вакцинируют от полиомиелита

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ровенской области после случая заболевания полиомиелитом в Ровенском районе решила провести дополнительную прививку. Вакцинировать будут детей до 5 лет.

По решению комиссии, в течение 14 дней - с 11 по 22 октября в области пройдет неотложный "нулевой" тур вакцинации с использованием вакцины ИПВ на территории области, где зафиксирован случай (Rapid response vaccination (Round Zero)), для детей до 5 лет включительно независимо от ранее проведенной вакцинации. Следующие три раунда будут длиться в течение 90 дней и охватывать все население области этой возрастной группы.

"Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь должны провести дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтобы защитить детей от инфицирования. К тому же имеем результаты от ВОЗ, которые идентифицируют это как вспышку и вирус имеет связь с вирусами афганско-пакистанского происхождения, которые сейчас циркулируют в Таджикистане", - заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По данным Минздрава, уровень охвата прививками от полиомиелита (детей до 1 года, полио-3) в 2021 году является недостаточным, за 8 месяцев 2021 года - 53,0%. При таких темпах до конца года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся.

Низкие уровни в следующих областях Украины: в Херсонской 40,7%, Ивано-Франковской - 42,2%, Закарпатской - 43,1%, Запорожской - 46,2%, Харьковской - 46,5%, в Одесской и Киевской областях - 47,5%. В Черновицкой и Львовской - по 48,5%, в Ровенской - 48,9%.