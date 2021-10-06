ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Украине подтвердили случай полиомиелита у ребенка. Он не был вакцинирован

Новина українською →
Ровенская область, Среда 06 октября 2021 15:54
В Украине подтвердили случай полиомиелита у ребенка. Он не был вакцинирован Фото: у ребенка в Ровенской области выявили полиомиелит (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В Украине зафиксировали и подтвердили случай полиомиелита у маленького ребенка. Родители сознательно отказывались от вакцинации из-за религиозных убеждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Сообщается, что случай паралича был зафиксирован у 1,5-летнего ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2).

"Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что первые симптомы у ребенка проявились 1 сентября, уже 3 сентября он попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов: ведется поиск контактных лиц, сбор и анализы их биоматериалов, детальное изучение обстоятельств дела и тому подобное.

Отметим, полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Вирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего - через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть может каждый невакцинированный ребенок и взрослый, но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
NEWS
Угрожающий масштаб. Шмыгаль подтвердил появление "красных" зон на этой неделе: что закроют
Угрожающий масштаб. Шмыгаль подтвердил появление "красных" зон на этой неделе: что закроют
DAILY
Корпоративный хаос. Или почему "Нафтогаз" остался без денег
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Корпоративный хаос. Или почему "Нафтогаз" остался без денег