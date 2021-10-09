У Рівненській області дітей повторно вакцинують від поліомієліту

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області після випадку захворювання на поліомієліт у Рівненському районі вирішила провести додаткове щеплення. Вакцинуватимуть дітей до 5 років.

Згідно і з рішенням комісії, впродовж 14 днів - з 11 по 22 жовтня в області відбудеться невідкладний "нульовий" тур вакцинації з використанням вакцини ІПВ на території області, де зафіксовано випадок (Rapid response vaccination (Round Zero)), для дітей до 5 років включно незалежно від раніше проведеної вакцинації. Наступні три раунди будуть тривати впродовж 90 днів та охоплювати усе населення області цієї вікової групи.

"Враховуючи випадок захворювання на поліомієліт, тепер маємо здійснити додатковий тур і вакцинувати всіх дітей регіону, аби захистити дітей від інфікування. До того ж маємо результати від ВООЗ, які ідентифікують це як спалах і вірус має зв’язок з вірусами афгансько-пакистанського походження, які зараз циркулюють у Таджикистані", - заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За даними МОЗ, рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року, поліо-3) в 2021 році є недостатнім, за 8 місяців 2021 року - 53,0 %. За таких темпів до кінця року без вживання додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показника в 95 % не вдасться.

Низькі рівні в наступних областях України: в Херсонській 40,7 %, Івано-Франківській - 42,2 %, Закарпатській - 43,1 %, Запорізькій - 46,2 %, Харківській - 46,5 %, в Одеській та Київській областях - 47,5 %. У Чернівецькій та Львівській - по 48,5 %, у Рівненській - 48,9 %.