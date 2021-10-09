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Непривитых от полиомиелита детей в Ровенской области не допустят к учебе

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Украина, Суббота 09 октября 2021 12:59
Непривитых от полиомиелита детей в Ровенской области не допустят к учебе Фото: непривитых от полиомиелита детей не пустят в школу (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Ровенской области рассмотрела вопрос о случае заболевания полиомиелитом. Эта ситуация была классифицирована как чрезвычайная ситуация биологического характера областного масштаба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав.

"Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о том, что непривитых детей не будут допускать к обучению. Для таких детей будут обеспечены другие формы обучения", - говорится в сообщении.

Полиомиелит - это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Напомним, что в Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован у 1,5 летнего ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, из-за религиозных убеждений.

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