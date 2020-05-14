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В Ровенской области COVID-19 подтвердился еще у 5 людей

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 10:46
В Ровенской области COVID-19 подтвердился еще у 5 людей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Возраст заболевших варьируется от четырех до 63 лет

По состоянию на сегодня, 14 мая, в Ровенской области коронавирусной инфекцией заболело еще 5 человек. Об этом сообщает глава Ровенской областной госадминистрации (ОГА) Виталий Коваль в Facebook.

Таким образом в области зарегистрировано 1068 случаев инфицирования коронавирусом. Новые случаи были зафиксированы у одного жителя из города Ровно и у четырех жителей Ровенского района (3- село Корнин, 1- село Городище).

Как он отметил, из общего количества больных в области, коронавирусом заразились 230 медработников и 80 детей. Кроме того, в Ровенской области от вируса скончались 24 человека и еще 255 пациентов выздоровели.

Напомним, вчера сообщалось, что в Ровенской области лабораторно подтвердили 18 новых случаев заболевания коронавирусом. Возраст инфицированных варьируется от девяти до 91 года.

Кроме того, в некоторых районах Ровенской области ввели адаптивный карантин, поскольку там остается большое количество больных.

Также в Украине за сутки наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксирован в Черновицкой и Харьковской областях, а также в Киеве.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Ровенская областьКоронавирус
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