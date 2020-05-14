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У Рівненській області COVID-19 підтвердився ще у 5 людей

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 10:46
У Рівненській області COVID-19 підтвердився ще у 5 людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вік захворілих від варіюється від чотирьох до 63 років

Станом на сьогодні, 14 травня, у Рівненській області коронавірусною інфекцією захворіло ще 5 осіб. Про це повідомляє голови Рівненської обласної держадміністрації (ОДА) Віталій Коваль у Facebook.

Таким чином в області зареєстровано 1068 випадків інфікування коронавірусом. Нові випадки були зафіксовані в одного мешканця з міста Рівне та у чотирьох мешканців Рівненського району (3- село Корнин, 1- село Городище).

Як він зазначив, з загальної кількості хворих в області, коронавірусом інфікувалися 230 медпрацівників та 80 дітей. Крім того у Рівненській області від вірусу померли 24 людини та ще 255 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що в Рівненській області лабораторно підтвердили 18 нових випадків захворювання коронавірусом. Вік інфікованих варіюється від дев'яти до 91 року.

Крім того, в деяких районах Рівненської області ввели адаптивний карантин, оскільки там залишається велика кількість хворих.

Також в Україні за добу найбільша кількість нових випадків коронавірусу зафіксовано у Чернівецькій та Харківській областях, а також у Києві.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Рівненська областьКоронавірус
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