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В Киеве и еще двух областях выявлено наибольшее количество новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 09:35
В Киеве и еще двух областях выявлено наибольшее количество новых случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Черновицкая область продолжает удерживать лидерство по темпам распространения коронавируса

В Украине за сутки наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировано в Черновицкой и Харьковской областях, а также в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения COVID-19 СНБО Украины.

Так, Черновицкая область продолжает удерживать лидерство по темпам распространения вируса - за сутки подтвердили 72 новых заболеваний. В Киеве было выявлено 52 случая, в Харьковской области - 41.

Ситуация по количеству новых случаев COVID-19 по областям следующая:

  • Винницкая обл. +26;
  • Волынская обл. +25;
  • Днепропетровская обл. +8;
  • Донецкая обл. +15;
  • Житомирская обл. +3;
  • Закарпатская обл. +27;
  • Запорожская обл. +16;
  • Ивано-Франковская обл. +22;
  • г. Киев +52;
  • Киевская обл. +18;
  • Кировоградская обл. +4;
  • Луганская обл. +0;
  • Львовская обл. +34;
  • Николаевская обл. +3;
  • Одесская обл. +13;
  • Полтавская обл. +0;
  • Ровенская обл. +17;
  • Сумская обл. +1;
  • Тернопольская обл. +5;
  • Харьковская обл. +41;
  • Херсонская обл. +0;
  • Хмельницкая обл. +13;
  • Черкасская обл. +2;
  • Черновицкая обл. +72;
  • Черниговская обл. +5.

Напомним, в Украине возросло количество зараженных коронавирусом до 16 847 человек. За сутки зафиксировали еще 422 случаев COVID-19, что на 20 больше, чем за 12 мая. Умерли за сутки 17 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами стали 456 человек.

Теги Новости Украины областиболезньКоронавирус
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