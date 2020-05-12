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Адаптивный карантин ввели в нескольких районах Ровенской области

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 09:32
Адаптивный карантин ввели в нескольких районах Ровенской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отсрочить ослабление карантина решили в Рокитновском районе

Адаптивный карантин ввели в нескольких районах Ровенской области, поскольку там остается большое количество больных. Об этом сообщила пресс-служба Ровенской ОГА.

Отсрочить ослабление карантина решили в Рокитновском районе, в селе Заря Ровенского района и в трех селах Корецкого района: Свитанок, Щекичин и Невирков.

"Сейчас в районе 55 инфицированных, один человек умер. Из-за увеличения случаев пришлось перенести КПП из села Познань на северный въезд/выезд в село Рокитное", - говорится в сообщении.

Напомним, адаптивный карантин также ввели в Черновицкой области.

РБК-Украина писало, что в стране начался первый этап выхода из карантина. С 11 мая в Украине разрешается работа кафе и других заведений общественного питания, магазинов в торговых центрах, парикмахерских, салонов красоты и стоматологических клиник.

Добавим, по состоянию на утро 12 мая в Украине фиксируют 16023 зараженных коронавирусом COVID-19, что на 375 больше, чем было вчера.

В связи с этим правительство Украины планирует продлить карантин и после 22 мая.

Теги Новости Украины карантинКоронавирусРовенская область
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