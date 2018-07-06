На Ровенском полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли военные

Во время занятий по боевой подготовке погибли и получили ранения несколько военных

На Ровенском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли и получили ранения несколько военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оперативного командования "Запад" в Facebook.

"Во время проведения занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей оперативного командования произошло событие, в результате чего погибли и получили ранения несколько военнослужащих", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, не сообщается, что именно произошло. Также не указано число погибших и пострадавших.

По данным пресс-службы оперативного командования "Запад", сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за прошедшие сутки, 5 июля 2018 года, ранен один украинский военный.