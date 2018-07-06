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На Ровенском полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли военные

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 08:59
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Во время занятий по боевой подготовке погибли и получили ранения несколько военных

На Ровенском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли и получили ранения несколько военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оперативного командования "Запад" в Facebook.

"Во время проведения занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей оперативного командования произошло событие, в результате чего погибли и получили ранения несколько военнослужащих", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, не сообщается, что именно произошло. Также не указано число погибших и пострадавших.

По данным пресс-службы оперативного командования "Запад", сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

 

вниманию представителей средств массовой информация! Пресс-служба оперативного командования «Запад» сообщает, что во время...

Опубликовано Пресс-служба Оперативного Командования Запад Четвер, 5 июля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за прошедшие сутки, 5 июля 2018 года, ранен один украинский военный.

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Теги публикации: военные, полигон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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