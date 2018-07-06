На Рівненському полігоні під час занять з бойової підготовки загинули військові

Під час занять з бойової підготовки загинули та отримали поранення декілька військових

На Рівненському загальновійськовому полігоні під час занять з бойової підготовки загинули та отримали поранення декілька військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби оперативного командування "Захід" у Facebook.

"Під час проведення занять з бойової підготовки в одній із військових частин оперативного командування сталася подія, внаслідок чого загинули та отримали поранення декілька військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, не повідомляється, що саме сталося. Також не вказано число загиблих та постраждалих військових.

За даними прес-служби оперативного командування "Захід", наразі обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за минулу добу, 5 липня 2018 року, поранено одного українського військового.