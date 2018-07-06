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На Рівненському полігоні під час занять з бойової підготовки загинули військові

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 08:59
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Під час занять з бойової підготовки загинули та отримали поранення декілька військових

На Рівненському загальновійськовому полігоні під час занять з бойової підготовки загинули та отримали поранення декілька військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби оперативного командування "Захід" у Facebook.

"Під час проведення занять з бойової підготовки в одній із військових частин оперативного командування сталася подія, внаслідок чого загинули та отримали поранення декілька військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, не повідомляється, що саме сталося. Також не вказано число загиблих та постраждалих військових.

За даними прес-служби оперативного командування "Захід", наразі обставини події з’ясовуються.

 

До уваги представників засобів масової інформація! Прес-служба оперативного командування «Захід» повідомляє, що під час...

Опубліковано Прес-служба Оперативного Командування Захід Четвер, 5 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за минулу добу, 5 липня 2018 року, поранено одного українського військового.

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Теги публікації: військові, полигон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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