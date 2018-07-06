На Донбассе за сутки ранен один украинский военный, - ООС

Боевики 26 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 5 июля 2018 года, ранен один украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как сообщается, на протяжении прошлых суток, 5 июля, боевики 26 раз обстреливали украинские позиции, обстрелы велись на всех направлениях.

В частности, на Луганском направлении боевики открывали огонь в районе Крымского и Станицы Луганской, на Светлодарском направлении - в районе Светлодарска и Новолуганска, в результате обстрелов был ранен один украинский военный.

Также обстрелы велись на Горловском и Донецком направлениях - в районе Пивденного и Авдеевки, а на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Широкино, Талаковка и Водяное.

Кроме того, отмечается, что в течение 6 июля боевики уже трижды обстреливали украинские позиции у Троицкого и Широкино.

"За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет. По уточненным данным разведки на протяжении минувших суток враг потерял одного оккупанта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе ООС изъяли оборудование для обработки данных.