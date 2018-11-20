На Ровенском полигоне произошел взрыв, есть раненый

Иллюстративное фото (turchynov.com)

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители

На Ровенском общевоенном полигоне сегодня, 20 ноября, произошел взрыв, в результате которого ранения получил один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского в Facebook.

Как отмечается, сегодня около 12 часов на полигоне от разрыва неизвестного взрывного устройства один украинский военный получил ранение, его эвакуировали в ближайший госпиталь.

"Состояние здоровья раненого удовлетворительное, врачи констатировали степень ранение как легкую, угрозы жизни военнослужащего нет. На месте происшествия работают представители ВСП, военной прокуратуры и Нацполиции. Продолжается следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре в районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе взорвался миномет "Молот", в результате чего пострадали трое военных.

Кроме того, сообщалось, что в июле текущего года разрыв миномета на военном полигоне произошел в Ровенской области. В результате погибли трое военных, которые находились вблизи него, еще девять военных получили ранения.