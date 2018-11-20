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На Рівненському полігоні стався вибух, є поранений

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 16:30
На Рівненському полігоні стався вибух, є поранений
Ілюстративне фото (turchynov.com)

Наразі на місці події працюють правоохоронці

На Рівненському загальновійськовому полігоні сьогодні, 20 листопада, стався вибух, внаслідок якого поранення отримав один військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького у Facebook.

Як зазначається, сьогодні близько 12 години на полігоні від розриву невідомого вибухового пристрою один український військовий отримав поранення, його евакуювали до найближчого шпиталю.

"Стан здоров’я пораненого задовільний, лікарі констатували ступінь поранення як легкий, загрози життю військовослужбовця немає. На місці події працюють представники ВСП, військової прокуратури та Нацполіції. Триває слідство", - йдеться у повідомленні.

На Рівненському полігоні стався вибух, є поранений

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вересні у районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі вибухнув міномет "Молот", в результаті чого постраждали троє військових.

Крім того, повідомлялося, що в липні поточного року розрив міномета на військовому полігоні стався в Рівненській області. В результаті загинули троє військових, які перебували поблизу нього, ще дев'ять військових отримали поранення.

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