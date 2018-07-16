В ГПУ сообщили три основные версии взрыва на Ровенском полигоне
Луценко призвал ориентироваться на официальные заключения уполномоченных институтов
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что сейчас проверяют три основные версии взрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне, в результате чего погибли трое военных, которые находились вблизи него, еще девять военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, рассматриваются три основные версии взрыва: нарушение правил обращения с оружием (двойное заряжание); некачественные боеприпасы; неудовлетворительное техническое состояние изделия, в том числе нарушение во время проектирования или несоблюдение технологических требований при производстве миномета.
Также Луценко призвал ориентироваться на официальные заключения уполномоченных институтов.
"Окончательное решение в производстве по факту взрыва миномета "Молот" может быть принято только следователями военной прокуратуры на основании экспертиз, назначенных в установленном порядке", - отметил он.
Как отметил Генеральный прокурор, в настоящее время заказаны комплексные экспертизы, которые будет проводить Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.
Напомним, что взрыв на Ровенском полигоне, где погибли трое украинских военных, министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести дополнительную экспертизу металла миномета "Молот".