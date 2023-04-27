Роумінговий безвіз з ЄС. Федоров розповів про терміни та умови приєднання України

Україна та Євросоюз стали на крок ближче до роумінгового безвізу. Нараз було внесено зміни до "Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова в Telegram.

За його словами, було затверджено зміни до Додатка 17-3 Угоди про асоціацію. Це дозволить відкрити шлях для офіційного старту роумінгу. Федоров зауважив, що наразі необхідно оновити українське законодавство щодо роумінгу відповідно до європейського до 24 квітня 2024 року.

"Працюємо далі спільно з українськими операторами та НКЕК. Дякую європейським партнерам за підтримку", - написав він.

Окрім цього в НКЕК операторів мобільного зв‘язку закликали продовжити спільну роботу над провадження RLAH в Україні, щоб українці і надалі продовжили користуватися доступним роумінгом на території ЄС.

Зазначимо, що єдиний роумінговий простір з ЄС дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат та дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами.