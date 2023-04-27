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Роуминговый безвиз с ЕС. Федоров рассказал о сроках и условиях присоединения Украины

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Украина, Четверг 27 апреля 2023 00:05
Роуминговый безвиз с ЕС. Федоров рассказал о сроках и условиях присоединения Украины Фото: вице-премьер-министр Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина и Евросоюз встали на шаг ближе к роуминговому безвизу. В настоящее время были внесены изменения в "Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram.

По его словам, были утверждены изменения в Приложение 17-3 Соглашения об ассоциации. Это позволит открыть путь для официального старта роуминга. Федоров отметил, что необходимо обновить украинское законодательство по роумингу в соответствии с европейским до 24 апреля 2024 года.

"Работаем дальше совместно с украинскими операторами и НКЕК. Спасибо европейским партнерам за поддержку", - написал он.

Кроме этого, в НКЭК операторов мобильной связи призвали продолжить совместную работу над производством RLAH в Украине, чтобы украинцы и дальше продолжили пользоваться доступным роумингом на территории ЕС.

Отметим, что единое роуминговое пространство с ЕС позволит осуществлять звонки между ЕС и Украиной без дополнительных затрат и позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам.

Напомним, Еврокомиссия в феврале этого года рекомендовала включить Украину в зону свободного роуминга.

Кроме того, Кабмин создал условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

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