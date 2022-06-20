От роты осталось около трети. Пленный оккупант рассказал о больших потерях РФ на Донбассе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на допрос пленника из оккупированного Луганска, мобилизованного РФ.

В частности, он упоминает Рубежное, где в боях за одну улицу пало 70% от его роты. А взять ее оккупанты не могли почти месяц. Это при том, что на восточном участке фронта враг имеет численное преимущество по меньшей мере в 20 раз.

"Улицу Ленина (сейчас Владимирская, - прим.) мы проходили в общей сумме недели 3, может 4", - признается пленник. Продвигались с такими боями и потерями, что "за это время были большие разрушения, большие потери… от роты процентов 70".

Потери россияне восполняли мобилизованными новобранцами. И из Рубежного "подкрепленную" таким образом бригаду отправили на Северодонецк.

Там ВСУ встретили оккупантов шквальным огнем в промзоне. В итоге оккупантам пришлось сдаться в плен.