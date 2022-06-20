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От роты осталось около трети. Пленный оккупант рассказал о больших потерях РФ на Донбассе

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Луганск, Понедельник 20 июня 2022 12:50
От роты осталось около трети. Пленный оккупант рассказал о больших потерях РФ на Донбассе Фото: пленный оккупант рассказал о больших потерях РФ на Донбассе (t.me/SBUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты несут огромные потери в боях на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на допрос пленника из оккупированного Луганска, мобилизованного РФ.

В частности, он упоминает Рубежное, где в боях за одну улицу пало 70% от его роты. А взять ее оккупанты не могли почти месяц. Это при том, что на восточном участке фронта враг имеет численное преимущество по меньшей мере в 20 раз.

"Улицу Ленина (сейчас Владимирская, - прим.) мы проходили в общей сумме недели 3, может 4", - признается пленник. Продвигались с такими боями и потерями, что "за это время были большие разрушения, большие потери… от роты процентов 70".

Потери россияне восполняли мобилизованными новобранцами. И из Рубежного "подкрепленную" таким образом бригаду отправили на Северодонецк.

Там ВСУ встретили оккупантов шквальным огнем в промзоне. В итоге оккупантам пришлось сдаться в плен.

Как сообщалось, по состоянию на утро 20 июня бои ведутся во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. Вооруженные силы Украины потеряли Метелкино вблизи областного центра.

Ранее сообщалось, что продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком. Бои на улицах города идут без остановки.

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