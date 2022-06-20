Від роти лишилося близько третини. Полонений окупант розповів про великі втрати РФ на Донбасі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допит полоненого з окупованого Луганська, якого мобілізувала РФ.

Зокрема, він згадує Рубіжне, де в боях за одну вулицю полягло 70% від його роти. А взяти її окупанти не могли майже місяць. Це при тому, що східній ділянці фронту ворог має чисельну перевагу щонайменше у 20 разів.

"Улицу Ленина (зараз Володимирська, - прим.) мы проходили в общей сумме недели 3, может 4", – зізнається полонений. Просувалися з такими боями і втратами, що "за это время были большие разрушения, большие потери… от роты процентов 70".

Втрати росіяни поповнювали мобілізованими новобранцями. І з Рубіжного "підкріплену" таким чином бригаду відправили на Сєвєродонецьк.

Там ЗСУ зустріли окупантів шквальним вогнем у промзоні. У підсумку окупантам довелося здатися в полон.