Від роти лишилося близько третини. Полонений окупант розповів про великі втрати РФ на Донбасі
Окупанти зазнають величезних втрат у боях на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допит полоненого з окупованого Луганська, якого мобілізувала РФ.
Зокрема, він згадує Рубіжне, де в боях за одну вулицю полягло 70% від його роти. А взяти її окупанти не могли майже місяць. Це при тому, що східній ділянці фронту ворог має чисельну перевагу щонайменше у 20 разів.
"Улицу Ленина (зараз Володимирська, - прим.) мы проходили в общей сумме недели 3, может 4", – зізнається полонений. Просувалися з такими боями і втратами, що "за это время были большие разрушения, большие потери… от роты процентов 70".
Втрати росіяни поповнювали мобілізованими новобранцями. І з Рубіжного "підкріплену" таким чином бригаду відправили на Сєвєродонецьк.
Там ЗСУ зустріли окупантів шквальним вогнем у промзоні. У підсумку окупантам довелося здатися в полон.
Як повідомлялось, станом на ранок 20 червня бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. Збройні сили України втратили Метьолкіне поблизу обласного центру.
Раніше повідомлялося, що тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бої на вулицях міста йдуть без зупину.
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