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Рашисты интенсивно применяют авиацию для бомбардировок окрестностей Северодонецка, - Гайдай

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Понедельник 20 июня 2022 09:00
Рашисты интенсивно применяют авиацию для бомбардировок окрестностей Северодонецка, - Гайдай Фото: Северодонецк попал под авиационные удары рашистов
Автор: Александр Белоус

Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком. Бои на улицах города идут без остановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его данным, россияне нанесли авиационные удары парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной Долины.

Кроме того, другие населенные пункты, постоянно страдают от ствольной и реактивной артиллерии врага, последней суток сильнее всего били по Лисичанску, Сиротиному, Вороновому, Боровскому, Устиновке, Тошквке, Ореховом, Золотом, Николаевке, Белогоровке.

"Хотят стереть до пыли, чтобы мы не смогли восстановить. россияне не остановили обстрелы уже разрушенных мостов, ведущих в областной центр", - написал он.

Под постоянным огнем поселка-сателлиты Северодонецка, они пылают ежедневно. Снова были прилеты по "Стеклопластину " и полигону ГСЧС.
Масштабные разрушения этих суток в Горной общине - повреждено около 30 домов, сообщил Гайдай.

Напомним, 19 июня россияне пытались осуществить прорыв в районе Тошковки (Луганская область), даже имели успех, но после работы украинской артиллерии - оккупанты потерпели поражение.

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