В Роттердаме произошел мощный взрыв, повреждены 7 домов

Фото: последствия взрыва в Роттердаме (nos.nl)

В Роттердаме произошел сильный взрыв. В результате взрыва пострадали минимум семь домов и ряд автомобилей.

Об этом сообщает NOS.

Взрыв произошел в Кроненбурге около 3 часов ночи. Окна соседних домов были повреждены, но жильцам не пришлось покидать свои дома.

Предварительно, причиной взрыва могла стать ручная граната, которую кто-то бросил в дом.

Напомним, в американском городе Балтимор произошел взрыв в здании Baltimore Gas & Electric. В результате инцидента пострадали, по меньшей мере, десять человек.

Также в американском городе Балтимор, штат Мэриленд, произошел взрыв нескольких домов. В результате погибли и пострадали четыре человека.

Кроме того, ранее в результате пожара и последующего взрыва на корабле ВМС США USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего пострадал 21 человек. Среди них 17 моряков и четверо гражданских лиц.

Отметим, что в трехэтажном жилом доме Риги произошел взрыв, который частично разрушил здание и вызвал пожар. В результате происшествия один человек погиб и еще шестеро получили ранения.