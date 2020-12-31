В Риге в жилом доме произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие

Фото: взрыв в жилом доме (twitter.com MStakis)

Сегодня, 31 декабря, в трехэтажном жилом доме Риги произошел взрыв, который частично разрушил здание и вызвал пожар. В результате происшествия один человек погиб и еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает Delfi.

Как сообщается, взрыв произошел около часа ночи на третьем этаже здания. Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агритим Витола рассказала, что дом частично обрушился, а после этого огонь охватил второй и третий этажи, горели конструкции крыши. Спасатели эвакуировали пятерых людей.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша сообщила, что на месте работали семь бригад "скорой", а также врачи-реаниматологи. Она также отметила, что врачи оказали помощь шестерым пострадавшим. Двое из них получили серьезные травмы.

На месте работают 40 спасателей и 11 единиц специальной техники. Пожарные предполагают, что взрыв мог быть связан с газом. Правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, накануне в аэропорту Адена (Йемен) прогремел мощный взрыв в момент прибытия нового правительства. В результате взрыва есть убитые и раненые.

Кроме того, 28 декабря, в чешском городе Колин произошел взрыв на электростанции Veolia Energie.