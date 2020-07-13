В результате пожара на корабле ВМС США пострадал 21 человек

От горящего корабля к другим причалам были эвакуированы соседние корабли USS Fitzgerald и USS Russell

В результате пожара и последующего взрыва на корабле ВМС США USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего пострадал 21 человек. Среди них 17 моряков и четверо гражданских лиц.

Об этом в Twitter сообщает командование надводными силами ВМС США.

"Семнадцать моряков и четверо гражданских лиц находятся на лечении в местной больнице с травмами, не представляющими угрозы для жизни", - говорится в сообщении.

В данный момент весь экипаж эвакуирован с корабля. К тушению возникшего пожара привлечены пожарные корабли.

"Со всеми кораблями в порту были установлены контакты и направлены пожарные команды для оказания возможной помощи в тушении пожара", - сообщили в командовании.

Кроме того, по данным командования, от горящего корабля к другим причалам были эвакуированы корабли USS Fitzgerald и USS Russell.

Напомним, на базе Военно-морских сил США в Сан-Диего (штат Калифорния) на десантном корабле USS Bonhomme Richard произошел пожар, сообщалось о нескольких пострадавших.